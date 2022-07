Español: Comin' Home

× 1 of 5 Expand × 2 of 5 Expand × 3 of 5 Expand × 4 of 5 Expand × 5 of 5 Expand Prev Next

Después de 41 años en la carretera, el legendario cantautor de Texas Robert Earl Keen está haciendo su último viaje alrededor del país en su gira “I'm Comin' Home”. De hecho, regresa a casa, completando el círculo, a su alma mater como graduado de la Universidad de Texas A&M (Promoción de 1978), donde actuará para la inauguración de Aggie Park el 2 de septiembre. Como pionero en el género de raíces americanas, Robert Earl Keen es mejor conocido por contar historias e interpretar canciones en innumerables espectáculos en todo el Estado de la Estrella Solitaria y más allá durante más de cuatro décadas.

Hasta ahora, Keen ha grabado 21 álbumes y obtenido muchos honores, incluidas inducciones al Salón de la Fama de los Compositores de la Herencia de Texas y al Salón de la Fama de los Vaqueros de Texas. Además, también es uno de los 318 exalumnos galardonados con el Premio al exalumno distinguido de la Universidad de Texas A&M, el honor más alto otorgado a un exalumno de la universidad.

Hablamos con Robert Earl Keen para obtener más información sobre su próxima actuación en el Concierto de lanzamiento de Aggie Park, qué lo llevó a tomar la decisión de terminar la gira y qué sigue para él.

IN: ¿Cómo llegaste a la música?

REK: Compré la vieja guitarra clásica Álvarez de mi hermana para la escuela conmigo. Realmente no era parte de ningún grupo en particular ni nada, así que cuando empecé, no tenía muchos amigos ni nada. Saqué esa guitarra y la colgué, la afiné y comencé a tocar; fue amor al primer rasgueo... Era como mi amigo, era mi transición de vivir con mis padres e ir a la escuela secundaria y toda esa locura a estar solo y tratar de descubrir la vida por mi cuenta.

IN: Tu “The Front Porch Song” trata sobre tu tiempo en Texas A&M. ¿Cómo fue para ti entonces?

REK: Creamos nuestro propio culto allí en Church Street. Incluso con mal tiempo, estábamos ahí afuera todo el tiempo, tocando música y [haciendo] esos recuerdos. No lo sabía en ese momento, pero nunca he podido sustituirlo: he tocado mucha música con mucha gente, pero solo toco por diversión y aprendiendo nuevas canciones o haciendo que un par de personas lleguen a tu casa, es una de las mejores cosas de la música: se comunica. Tiene su propio idioma.

IN: Tu amigo Lyle Lovett también escribió “This Old Porch” en esa época. ¿No eran tú y Lyle compañeros de cuarto?

REK: Ese es un error ahí mismo que de alguna manera se escribió en alguna parte, y se prolongó durante años y años. Vivía a una cuadra y media de distancia... Durante al menos tres buenos años, salíamos todo el tiempo. Fui mucho a la escuela de verano y Lyle también. Todos mis otros amigos que andaban todo el tiempo durante el año escolar regular siempre se habían ido. Entonces, durante el verano, [Lyle y yo] simplemente caminamos juntos de un lado a otro de las clases y tratamos de competir para escribir los mejores trabajos en inglés.

IN: Entonces, ¿por qué decidiste dejar de hacer giras?

REK: Es difícil hacer lo que hacemos, que es viajar de un lado a otro, entre 200 y 300 días al año, estando en un lugar diferente cada noche. Después de un tiempo te pasa factura… Quiero salir como entré, que fue con mucha pasión y mucha ilusión.

IN: ¿Qué has aprendido de estar en el camino?

REK: Me ha hecho muy bueno en la gestión de crisis porque siempre hay [algo], sea grande o pequeño. … desde hacer un espectáculo dentro de un minuto del tiempo que se suponía que debía estar allí y tuve que tomar cinco aviones para hacerlo, hasta sacar autobuses del lodo, o habitaciones de hotel que nunca estaban reservadas y encontrar un lugar para quedarme a las cuatro de la mañana...

IN: ¿Cómo están respondiendo tus fans, sabiendo que tus días de gira casi han terminado?

REK: Usualmente toco un poco menos de dos horas, pero mis shows han estado superando las tres últimamente. Eso es solo porque la gente, estas enormes multitudes de miles, están sentados allí y escuchando mientras cuento estas historias, o sobre cómo se crearon estas canciones, o simplemente cualquier tipo de anécdota que se me ocurra... Es realmente genial que la gente sienta tanta pasión por mis canciones o mis poemas. Hay toda esta gran gente en el mundo, y solo quieren darte la mano, y quieren un autógrafo o una foto. Que honor.

IN: ¿Tienes sentimientos encontrados sobre tu decisión?

REK: No soy necesariamente una persona terca, pero soy una persona obstinada. Siempre he hecho más o menos lo que dije que iba a hacer, así que no me arrepiento de nada. Hay momentos... como estar de pie en un escenario después de que el espectáculo ha terminado y todos se han ido (me refiero a los cargadores, a la gente de iluminación y al personal de catering) y estás solo, y hay un torrente de recuerdos y emociones que te llegan. Es en el mejor de los casos agridulce.

Mi esposa me dijo cuando nos casamos que nunca me animaría a renunciar, y nunca lo ha hecho. … Ni una sola vez ella hizo, ni siquiera insinuó, que esto era demasiado o que no podía manejarlo … No me importa qué área de empleo o elección de carrera elijas. Si tu pareja no está contigo, no puedes hacerlo.

Tengo muchas ganas de otra página en mi vida y otro capítulo en mi vida, y uno en el que todavía puedo hacer cosas.

EN: ¿Como qué? ¿Qué es lo siguiente?

REK: No voy a dejar la música y no voy a dejar mi vida de ninguna manera. Lo único que no va a pasar es que no voy a andar de un lado a otro de la carretera y estar cargado en algo nuevo y tocar algún espectáculo. Aparte de eso, todavía estaré haciendo discos, estaré transmitiendo cosas, haciendo mis podcasts. No voy a ser invisible. Voy a estar ahí.

IN: Tiene un podcast de Apple muy exitoso llamado "Americana Podcast: The 51st State" que se remonta a 2019. ¿De qué hablará en los próximos episodios?

REK: Solo quiero expandir toda la noción del período estadounidense: comenzar a hablar sobre novelistas y directores, cineastas, incluso financieros, personas que trabajan en el mundo de este paraguas cultural llamado estadounidense. Serían más episodios, un poco más de frecuencia en los episodios y un alcance más amplio sobre la idea de lo que es estadounidense y cómo da forma a nuestro mundo.

IN: ¿Qué más te mantendrá ocupado?

REK: Voy a poder pasar tiempo con las cosas que he tenido que alargar durante mucho tiempo y dejar de lado porque, francamente, las giras ocuparon el 80% de mi vida durante unos 40 años, y el otro El 20% quedó relegado a todo el tiempo que pude pasar con mi familia. … Tengo tres o cuatro discos que saldrán después de mi retiro que me llevarán hasta 2024. También quiero tratar de crear algún tipo de colectivo para ayudar a los artistas más jóvenes a navegar las aguas traicioneras del negocio del entretenimiento.

IN: ¿Qué consejo les daría?

REK: Si realmente quieres hacer algo para que tu música se escuche, tendrás que aprender de qué se trata [la industria]. La otra cosa es incursionar en cualquier tipo de arte y música en la que quieras incursionar, pero trata de comprometerte con algún tipo de sonido que te resulte cómodo, que sea tuyo. Emplee tantas ideas originales como le sea posible. Realmente necesitas abrirte un poco tu propio camino. Como quieras hacerlo, puede ser una presentación, puede ser el uso de palabras, puede ser la categoría que elijas.

IN: Mientras regresa a su alma mater, ¿qué es lo que más anhela?

REK: ¡Estoy muy emocionado por esto! El presidente [y CEO] de “The Association of Former Students” y viejo amigo Porter S. Garner III me llamó y me preguntó si consideraría tocar en el recién inaugurado Aggie Park para tener una patada inicial y una expulsión al mismo tiempo, así que le dije que me encantaría ¡Absolutamente!

IN: ¿Cómo te ha apoyado Aggie Network a lo largo de tu carrera?

REK: Te encuentras con Aggies por todos lados, y siempre existe esta camaradería. No están bromeando cuando dicen que la red Aggie es seria, grande y global. Puede ir a algún lugar y meterse en un aprieto por cualquier problema y encontrar un Aggie cerca.

IN: Tu último show es en Floore's Country Store en Helotes, solo dos días después de tu actuación en Aggie Park...

REK: No puedo pensar en una mejor manera de terminar mi carrera de gira, especialmente en College Station, y luego pasar la antorcha [a la actual banda de estudiantes The Barn Dogs], muy de la tradición de Aggie.