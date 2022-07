Español: El trabajo en equipo hace que el sueño funcione

× 1 of 2 Expand Picasa × 2 of 2 Expand Prev Next

Cuando suena la campana y los estudiantes entran en fila a sus edificios escolares por primera vez este año académico, la mayoría está emocionada por los nuevos comienzos, las aventuras y los desafíos que se avecinan. Los maestros y administradores esperan lo mismo, además de ayudar a todos sus estudiantes a esforzarse por alcanzar las metas finales de éxito académico, social y emocional.

Los padres juegan un papel crucial en este éxito, no solo apoyando a sus estudiantes, sino también apoyando a los maestros de sus estudiantes, especialmente ahora, durante este momento particularmente desafiante para quienes trabajan en educación.

Preguntamos a algunos de los expertos (educadores locales con años de formación y experiencia en el aula, todos ellos padres) cuál es la mejor manera en que los padres pueden ayudar a los maestros a tener éxito, para que los maestros a su vez puedan ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Aquí están sus recomendaciones:

Antes del primer día de clases, comparta cualquier información previa que pueda respaldar los esfuerzos del maestro para comprender al estudiante. “Ayuda a los maestros saber tanto como sea posible sobre la personalidad de su hijo al comienzo del año”, explica Brook Davis, maestra asistente en St. Thomas ELC “¿Hay arreglos de asientos que no hayan tenido éxito en el pasado? ¿Tiene su hijo amistades sanas? Saber estas cosas ayudará a los maestros a entrenar a su hijo para que establezca límites y desarrolle relaciones saludables”. A lo largo del año, comuníquese con el maestro si ocurren situaciones estresantes o traumáticas, como la muerte de un familiar, un nuevo bebé, un divorcio o una mudanza.

Mantenga abiertas las líneas de comunicación. Lea todos los correos electrónicos del maestro, el consejero, el director y el distrito. Responda cuando se le pida que lo haga y haga preguntas cuando algo no esté claro. “No tenga miedo de comunicarse con el maestro y solicitar reuniones en persona o conferencias telefónicas o en línea. No se pregunte un día cómo le va a su hijo en la escuela,” aconseja Robyn Jones, ex directora de las escuelas primarias River Bend y Rock Prairie. Davis agrega: “¡No eres una molestia! Preferimos tratar los problemas a medida que surgen para que nuestras aulas sigan siendo espacios cómodos y alegres para nuestros estudiantes”.

Asumir buenas intenciones y dar gracias. “El maestro quiere que el niño tenga éxito tanto como los padres”, asegura Rebecca Young, maestra de SPED de River Bend. “Los maestros no son perfectos, así que si cometen un error y cuando lo hagan, busque la manera de superarlo. Hacer esto también es una buena experiencia de aprendizaje para el estudiante”. Además, absténgase de hablar negativamente sobre el maestro del estudiante frente a su hijo, y nunca presente quejas ni nombre a los maestros en las redes sociales. Si surgen problemas, háblelos primero con el maestro y luego siga la cadena de mando según sea necesario.

Si puede, recoja algunos útiles escolares adicionales, cajas de pañuelos, botellas de desinfectante para manos, refrigerios preenvasados, etc. mientras hace las compras para el regreso a clases, y consulte con el maestro durante todo el año para averiguar si necesitan algo. Una vez que se agota la primera ronda de suministros y productos, los maestros a menudo usan su propio dinero para abastecer el salón de clases por el resto del año. El tiempo, además de los suministros, también es extremadamente útil. “Si existe la oportunidad de ser voluntario dentro o fuera del salón de clases de su hijo, incluso cortando papeles laminados o rellenando carpetas , un poco de ayuda puede ser muy útil”, comparte Kara Woodley, M.Ed. y profesor de SPED en Texas Connections Academy.

Por último, pero no menos importante, llene el balde del maestro. “Envíe una nota positiva o un correo electrónico al maestro, algo tan simple como 'mi hijo tuvo un gran día hoy' o 'a mi hija le encantó la lección de hoy'”, sugiere Young. “Necesitamos cosas que nos recuerden por qué nos dedicamos a la enseñanza”.

Apoyar al maestro del alumno demuestra el valor de la educación, así como la importancia de respetar a los educadores. Pocos educadores ingresan al campo por el dinero, y menos aún se quedan porque el trabajo es fácil. Los educadores enseñan porque quieren ver a los estudiantes crecer, aprender y tener éxito, y necesitan la ayuda de los padres para hacerlo.

Consejos rápidos

Comparta información importante sobre los antecedentes de los estudiantes con los maestros con anticipación.

Mantenga abiertas las líneas de comunicación, reciba y comparta información de manera responsable.

Asumir buenas intenciones y dar gracias.

Si es posible, refuerce el salón de clases con materiales y tiempo.

Llena el balde del maestro con amabilidad y ánimo.

Nacida y criada en Madison, Wisconsin, Erin Ferris y su familia han llamado a College Station su hogar desde fines de 2010. Tiene una licenciatura en sociología de la Universidad de Iowa y pasó casi una década con la Cruz Roja Americana antes de cambiar de marcha para centrarse en la escritura independiente y su propio blog, Chasing Roots. Le encanta la nieve, el pastel de fresas, los gatitos, los tulipanes, elteatro musical, el café frío, el fútbol, ​​el crimen real y ser voluntaria en las escuelas de sus hijos y Ballet Brazos. Visita su blog en chasingroots.com.