Español: ¡Ahorra en grande, gasta menos!

Verifique lo que realmente necesita

Obtenga una lista actualizada de útiles escolares. Claro, todos los niños más pequeños probablemente necesitarán crayones y barras de pegamento, pero la escuela también puede pedir desinfectante para manos o toallitas húmedas. Tener una lista puede ayudarlo a ahorrar algo de dinero al saber exactamente lo que necesita y eliminar múltiples viajes a la tienda donde gastará más.

Categorice su lista en función de dónde puede obtener artículos al mejor precio y compre temprano. Algunos artículos, como un estuche para lápices, barras de pegamento o toallas de papel, pueden ser de calidad similar pero más baratos en una tienda de dólar, pero no siempre. Para algunos artículos selectos, como mochilas, puede valer la pena comprar bien en lugar de dos veces. (O compre artículos de segunda mano a un precio más barato).

Sepa lo que ya tiene

Antes de dirigirse a las tiendas, haga un inventario interno y busque los útiles que se encuentran en la casa. Coge una caja y junta esos lápices, carpetas, diarios y resmas de papel de cuaderno sin abrir adicionales que compraste en exceso en años anteriores, y márcalos de tus listas.

Este también es un buen momento para hacer un inventario del armario y descubrir qué artículos básicos se han quedado pequeños o dañados. ¿Hay algún tipo de camiseta o pantalón corto que tu hijo trate como un uniforme? Considere lo que realmente usan más cuando compran artículos nuevos. Si bien es divertido y adorable vestir a los niños, es posible que solo necesite uno o dos atuendos más bonitos, ya que esas prendas no se usan tanto. Los atuendos más elegantes también son mucho más fáciles de comprar usados, ya que los niños a menudo los superan antes de tener la oportunidad de gastarlos.

Consejo hiperlocal: Uptown Cheapskates y Plato's Closet tienen ropa y zapatos de marca con descuento.

Primero, forme parte del equipo.

Su hijo quiere jugar al fútbol o al clarinete o aprender a montar a caballo, ¡genial! Pero antes de que puedan ser el próximo atleta, músico o atleta olímpico profesional, es posible que tengan que formar parte del equipo, la banda o el escuadrón.

Entonces, antes de gastar cientos de dólares en almohadillas y tacos, un instrumento musical o un pony, averigüe si y qué necesita comprar para actividades extracurriculares. Luego, vea si puede comprar o alquilar equipos usados ​​o si ya existe un programa de préstamo. Si se trata de un interés repentino, su presupuesto y espacio de almacenamiento se lo agradecerán.

Establezca un presupuesto realista

No camine por el pasillo de útiles escolares agarrando uno de esto y otro de aquello: ¡le dará un ataque al corazón cuando vea el total en la caja registradora! En su lugar, establezca un presupuesto para los útiles y distribuya los gastos a lo largo de unos meses, si es necesario. Un solo viaje a una tienda es conveniente, pero puede arruinar el presupuesto. Si está dispuesto a darse una vuelta, puede ahorrar mucho dinero.

Lo más importante es asegurarse de que el presupuesto realmente funcione para usted. Prepárese (y a su estudiante) para el éxito sabiendo cuánto necesita y calcule cuánto costará todo.

Una forma de hacer que la escuela sea más divertida para los niños es dejar que ayuden a elegir artículos para la escuela que les traigan alegría y los entusiasmen. Unas cuantas carpetas de marca especiales o una mochila con sus personajes favoritos a menudo pueden estar dentro del presupuesto comprando genéricos en otras cosas que no importan tanto.

Sugerencia hiperlocal: probablemente conozca Dollar Tree, pero ¿sabe que nuestras tiendas King Dollar locales a menudo tienen excelentes ofertas en útiles escolares de marca? También son lugares perfectos para recoger artículos como engrapadoras, carpetas y accesorios para casilleros por menos de $2.

Nuevo para usted

No tenga miedo de ahorrar o comprar de segunda mano cuando sea posible. Una calculadora gráfica reacondicionada de Mercari hace exactamente los mismos problemas matemáticos, pero a una fracción del precio.

Cuando se trata de ropa, considere comprar a revendedores del mercado de accesorios como Poshmark o en tiendas de reventa locales, como Second Chance Resale en College Station, Second Chance II y Alice's Attic en Bryan, y Second Chance III en Navasota, que apoyan a Twin City Mission. También puede obtener artículos prácticamente nuevos en ventas de garaje o tiendas de segunda mano.

Si lo necesita, consulte los grupos locales de Facebook y sus escuelas para ver si alguna empresa está realizando campañas de recolección de útiles escolares que pueda aprovechar.

Sugerencia hiperlocal: ¡Nuestras tiendas Goodwill locales generalmente otorgan un 20% de descuento en su cupón de compra cuando dona algo! Pase por el área de entrega antes de ingresar y done algunos artículos que se le han quedado pequeños para ahorrar un poco más en su viaje de compras.

Grandes compras, grandes descuentos

Muchas compras importantes, como computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos, tienen descuentos para estudiantes que pueden aprovechar. No se preocupe por no tener su computadora o impresora el primer día de clases: su escuela tendrá recursos que su hijo puede usar mientras espera que llegue su artículo.

Buscar rebajas

Las tiendas pueden ser un manicomio los fines de semana libres de impuestos, pero eso puede ser cuando algunos artículos esenciales tienen sus mayores descuentos. Estamos hablando de bolígrafos, papel, gomas de borrar, etc. Consulte los sitios web de las tiendas de antemano para ver cuándo estos artículos están disponibles a los precios más bajos, y no compre necesariamente todo lo que necesita para la escuela en esas rebajas, solo los líderes en pérdidas, que son artículos con precios por debajo del costo de mercado que atraen a los clientes a comprar artículos adicionales en una tienda en particular.

Compra al por mayor

Hay algunos elementos que siempre vas a necesitar: bolígrafos negros, lápices mecánicos, scantrons o libros azules, etc. Recomiendo abastecerse de una sola vez. Le ahorrará tiempo, frustración y dinero más adelante.

Puede encontrar más consejos para ahorrar dinero y cosas gratuitas y frugales para cada etapa de la vida y presupuesto en budgetgirl.com.

Sarah Wilson, también conocida como Budget Girl, es una experta en dinero local, YouTuber, destructora de deudas, estafadora, defensora del bienestar financiero e inversionista inmobiliaria novata. Ella crea recursos gratuitos y contenido inspirador sobre cómo vivir una vida frugal y sin miedo, acumular riqueza, crear flujos de ingresos y vivir su mejor vida con la ayuda de un presupuesto, independientemente de su nivel de ingresos actual. Encuéntrala en YouTube, BudgetGirl.com y en las redes sociales @gobudgetgirl.