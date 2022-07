Español: ¡Hola, entrenadora Joni Taylor!

× 1 of 7 Expand × 2 of 7 Expand × 3 of 7 Expand × 4 of 7 Expand × 5 of 7 Expand × 6 of 7 Expand × 7 of 7 Expand Prev Next

A medida que la entrenadora Joni Taylor asume este otoño como entrenadora principal del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Texas A&M, nosotros, como muchos fanáticos Aggies, teníamos preguntas: ¿Quién es la persona que asumirá el cargo? ¿el legado dejado por el amado entrenador Gary Blair después de sus 19 años con el equipo? ¿De dónde viene ella? ¿Y qué impulsa su pasión? Nos sentamos con ella en Reed Arena y la dejamos tomar las decisiones. Esto es algo de lo que compartió con nosotros.

IN: ¡Bienvenida a Aggieland, entrenadora Taylor! ¿Cuál ha sido tu parte favorita de Aggieland desde que te mudaste aquí?

JT: La gente, todos son tan genuinos, tan emocionados, tan amables y tan serviciales. La gente ha sido realmente genial.

IN: Después de haber servido como entrenadora principal en la Universidad de Georgia durante siete temporadas, ¿por qué eligió tomar el puesto de entrenadora en principal en Texas A&M?

JT: Georgia fue absolutamente maravillosa e iba a ser algo muy, muy especial para tentarme a dejar algo que ya era especial. Texas A&M siempre ha tenido ese encanto. Habiendo hablado con [Director de atletismo de Texas A&M] Ross [Bjork] y [Director adjunto de atletismo] Kristen [Brown] y pasando tiempo con ellos, quedó muy claro que estábamos alineados en términos de mis creencias, mis valores, cómo quiero ejecutar un programa y asegurarnos de que el baloncesto femenino esté a la vanguardia de lo que estamos haciendo.

IN: Tienes unos zapatos bastante grandes que llenar. ¿Cómo piensas continuar con el legado del entrenador Gary Blair?

JT: Bueno, No. 1, le dije, tenemos que tener una cita fija una vez al mes para ir a comer, así puedo escarbar su cerebro y obtener buenas sugerencias de él. Estoy tratando de mejorar lo que ha hecho.Tuvo mucho, mucho éxito aquí, así que es robar lo que puedas de una leyenda [como el entrenador Blair] y luego darle tu propio toque. Es importante ganar campeonatos, para eso vinimos aquí, eso es lo que queremos hacer.

IN: Acercándose a una nueva temporada, ¿cuál es tu mayor objetivo?

JT: Mejorar cada día, eso es todo. Mucha gente cuando les preguntas cuáles son sus objetivos, es ganar un campeonato. Pero si fueras al vestuario de otro equipo, también tendrían el mismo objetivo. Entonces, ¿es el objetivo o es el proceso? Estamos hablando sobre el proceso. No me digas que quiero ganar un campeonato, ¿cómo vamos a hacer eso? Para nosotros, cada día es mejor.

IN: ¿Cuál es su filosofía como entrenadora?

JT: Si hablamos de baloncesto puro, es de jugar duro, jugar juntos y querernos bien, y eso se nota en nuestro esfuerzo y en cómo defendemos. Desde el punto de vista de la vida, nuestro lema es "donde las damas se convierten en leyendas" y eso es dentro y fuera de la cancha. Obviamente queremos graduarnos, eso es lo primero que queremos hacer, pero también queremos competir por campeonatos y queremos servir a nuestra comunidad.

Como entrenadora, mi mayor logro es ver a un jugador entrar en su primer año y observar su proceso de crecimiento. Verlos, salir cuatro o cinco años después en la mayoría de los casos con dos títulos, confiados, líderes y habiéndose representado a sí mismos de una manera excelente. Para eso es que estamos aquí.

IN: Esta no es la primera vez que asume un puesto en el que una entrenadora ha tenido un impacto duradero. ¿Qué impacto han tenido sus mentores, como el ex-entrenador principal de baloncesto femenino de la Universidad de Georgia, Andy Landers, en su entrenamiento?

JT: He sido muy afortunada en la comunidad del baloncesto de haber tenido muchas personas realmente buenas para las que trabajé que me sirvieron como mentores. Cuando pienso en el impacto que el entrenador Landers tuvo en mí durante el tiempo que estuve con él en Georgia, y este es alguien que lo hizo durante 36 años, cuando llegué allí, me dijo: "Toma, toma las llaves del coche y conducelo. Esa experiencia realmente me preparó para ser entrenadora principal: entrar con la mente al baloncesto..

IN: ¿Cómo encuentra jugadores que encajen perfectamente en Texas A&M y en el equipo?

JT: Es muy sencillo averiguar si pueden jugar a este nivel. Vas a ver un juego y en los primeros tres minutos, necesitan ser los mejores jugadores en la cancha, incluso si están teniendo un mal juego. No deberías tener que buscar quién es el mejor en este nivel. Es fácil identificar el talento. Después de hacer eso, comenzamos a hacer nuestra tarea sobre quiénes son como personas, porque ese será el factor determinante, ya sea que crucen esas puertas o no, no su talento. … Tienen que estar completamente comprometidos con la cultura que estamos tratando de crear y entender cuáles son nuestras condiciones. Así hemos tenido éxito, y así lo vamos a seguir construyendo.

IN: Tienes una experiencia bastante extensa en el baloncesto, ¿cómo comenzó tu amor por el juego?

JT: Mi mamá y mi papá jugaron. Así que teníamos una portería de baloncesto en nuestro patio trasero desde que tengo memoria, y salíamos y simplemente jugábamos. Yo era la única chica en el vecindario, así que era tu marimacho habitual jugando con todos los chicos. Siempre, siempre he estado cerca de eso.

IN: ¿Cómo terminaste jugando baloncesto universitario en la Universidad de Alabama?

JT: Estuve yendo al campamento de baloncesto allí, probablemente en octavo o noveno grado, así que estaba familiarizado con eso. Sabía que quería jugar en la SEC, estando en Mississippi, Ole Miss y Mississippi State estaban allí, y Tuscaloosa, Alabama estaba justo allí. Estaba rodeada por la SEC y sabía que quería ir a la SEC. Realmente creía en el entrenador [Rick] Moody y en lo que estaba haciendo.

IN: ¿Qué es lo más grande que te llevaste de tu tiempo en Alabama como estudiante atleta?

JT: Lo que aprendí fue ser un estudiante atleta, no solo un atleta. Mis entrenadores vieron algo en mí y me empujaron a ser un gran jugador de baloncesto, pero también me empujaron a hablar frente a 5000 personas en un espectáculo, a ser parte de este consejo de liderazgo, o a postularme para el baile de bienvenida a la cancha. Me dio un enfoque holístico de todo lo que puedes obtener de toda tu experiencia universitaria, y es mucho de lo que soy ahora como entrenador en términos de asegurarme de que cuando mis jugadores se vayan de aquí, estén preparados para los próximos 40 años de su vida. No se trata solo de baloncesto, eso es académicamente, así son como mujeres, así es como sirven. Eso es ponerse en una posición de liderazgo.

IN: Recientemente trajiste el oro de Argentina sirviendo como entrenadora principal del equipo U18 de baloncesto de EE. UU. ¿Cómo fue esa experiencia?

JT: Fue increíble. Fue muy divertido, desafiante, pero también un montón de buenos recuerdos. Fue genial obtener el oro y saber que cumpliste tu misión. Siempre es algo de lo que quieres ser parte si eres un entrenadora de baloncesto, quieres poder representar a tu país y servir de cualquier manera. Pensar que alguna vez me pedirían que fuera lal entrenadora principal fue solo un momento impactante, un momento de humildad y un momento de gratitud.

IN: ¿Siempre supiste que ibas a ser entrenadora?

JT: Absolutamente no. Iba a ser consejera de secundaria y ser consejera cristiano el fin de semana y eso fue todo. Eso es lo que quería hacer, y en broma digo que todavía lo hago todos los días. Mi quinto año en Alabama fui asistente estudiantil en la oficina de baloncesto masculino.Como asistente estudiantil, entraba, respondía los teléfonos o llenaba el correo, y luego comenzaron a usarme más. Iba a cenar, a hablar con los padres,que es lo que hacía como jugador cuando recibíamos prospectos, y ahí fue cuando me picó el gusanillo porque realmente tenía una visión interna de lo que hacen los entrenadores.En esa oficina ese año , me abrió los ojos a la forma en que realmente se puede tener un impacto en los jóvenes.

IN: ¿Cómo hizo para elegir un cuerpo técnico para su primera temporada en Aggieland?

JT: No tuve que elegir mucho porque todo el mundo nos seguía desde Atenas. Tuvimos la gran suerte de no tener rotación en Georgia, el personal que contraté desde el primer año se quedó los siete años, y todos menos uno están aquí. Soy extremadamente afortunada y estoy agradecida de que crean en lo que estamos haciendo en nuestra misión de cambiar vidas e impactar vidas y vinieron con nosotros.

IN: ¿Por qué animarías a los estudiantes y a la comunidad a salir esta temporada?

JT: Te necesitamos. El 12th Man es tan importante como el equipo. Se necesitan los dos para lograrlo. Es importante para nosotros sentir la energía de nuestros fanáticos, ¡y no se decepcionarán con lo que vean!