Español: Llévame a la Feria de Clubes

Desde que se unió al Southwood 4-H Club hace cuatro años, Landon Prouse, de 11 años, ha descubierto nuevos intereses: fotografía, por ejemplo, y enlatado, por otro, y ha participado en proyectos de servicio comunitario. También ha incursionado en algunos otros, por ejemplo, la robótica y la cría y exhibición de ganado, que es lo que algunas personas primero asocian con 4-H. Pero al menos por ahora, no está interesado en ellos. Y eso está bien, dice su madre, Julie Prouse. “4-H le da la oportunidad de explorar diferentes áreas temáticas”, dice ella. “Si no disfruta de un proyecto, puede continuar con otra cosa”. Pregúntale a Landon qué le gusta de 4-H, se encoge de hombros y dice: “¡Simplemente me gusta! "¡Es divertido!"

¿Qué es 4-H?

4-H es una extensa red nacional de organizaciones juveniles. Las reconocibles cuatro H’s (por sus siglas en inglés) en el distintivo logotipo de trébol de cuatro hojas de la organización sin fines de lucro representan "cabeza, corazón, manos y salud", que resumen su propósito: brindar oportunidades de habilidades para la vida a los jóvenes a través de experiencias prácticas a través de proyectos, guiados por un líder. En el condado de Brazos, "4-H es el componente de desarrollo juvenil de Texas A&M AgriLife Extension", dice Matt Pfeifer, agente de extensión del condado, 4-H y desarrollo juvenil, coordinador de 4-H. "4-H es difícil de definir , pero me gusta describirlo como preparar a nuestra juventud para una adultez exitosa”.

El programa utiliza proyectos específicos para enseñar habilidades prácticas, como criar animales, cocinar y tiro con arco, explica Matt. “Pero, lo que es más importante, nuestros miembros adquieren habilidades como procedimientos parlamentarios, hablar en público y habilidades para entrevistas a través de su membresía en el club y el trabajo en proyectos.", dice.

4-H del condado de Brazos es uno de los programas 4-H más grandes del estado, dice Matt. "Nuestra inscripción actual es de poco más de 730 miembros", dice. "Normalmente tenemos de 19 a 20 4-H clubes autorizados del condado”. Esos clubes incluyen clubes comunitarios, clubes escolares y clubes de áreas de proyectos que se enfocan en intereses específicos

Feria de clubes del condado

Por segundo año, el 4-H del condado de Brazos organizará la Feria de clubes del condado el sábado 20 de agosto a partir de las 10 am a 2 pm en la Oficina de Extensión del Condado de Brazos. Muchos de los clubes 4-H del Condado de Brazos estarán representados en el evento, y las familias están invitadas a ver qué oportunidades tienen para ofrecer.

La Feria de Clubes del Condado se fundó el año pasado “como una forma de conectar a los miembros nuevos o interesados ​​de 4-H con nuestra membresía actual ", explica Matt. "El año 4-H es similar al año escolar en que comienza en el otoño". Los jóvenes desde el tercer grado (8 años en adelante) hasta el grado 12 descubrirán cómo convertirse en miembros de 4-H, y los niños desde el jardín de infantes hasta el segundo grado pueden participar como Clover Kids (niños trebol).

“4-H tiene muchas oportunidades y puede ser un desafío para que las nuevas familias naveguen. Por lo tanto, este evento sirve como una introducción no solo a nuestros clubes 4-H, sino también a la experiencia 4-H en general ", dice Matt. "El propósito de la feria de clubes del condado es para nuevos o miembros potenciales de 4-H del condado de Brazos para saber qué club de 4-H se adapta mejor a ellos”.

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Extensión del Condado de Brazos al (979) 823-0129 o envíe un correo electrónico a brazos@ag.tamu.edu.

Feria del club del condado 4-H del condado de Brazos

Sábado 20 de agosto de 10 am a 2 pm

Oficina de extensión del condado de Brazos

4153 County Park Court, Bryan

Para obtener más información, visite:

texas4- h.tamu.edu/projects

brazos.agrilife.org/publications/4h-publications