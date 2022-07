Español: Seis publicaciones recientes de TAMU Press

Hay innumerables historias que contar sobre el “Estado de la Estrella Solitaria'' y Texas A&M. University Press es fundamental para asegurarse de que esas historias salgan a la luz. Elija de esta lista, algunos de los últimos libros de la prensa para agregar a su lectura, desde históricas hasta pintorescas, destinadas tanto a ilustrar, como a entretener.

Listos: La era dorada del fútbol Aggie de Texas y el comienzo de la tradición del “12th Man”

Por John A. Adams

En todo Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, el fútbol americano universitario entró en una época de prominencia, a menudo conocida como una “Era Dorada”. Este mismo período vio los orígenes de muchas queridas tradiciones de Texas A&M: los cadetes se conocieron como "Aggies"; se adoptó oficialmente el “Himno de Guerra Aggie” escrito por JV “Pinky” Wilson '21; el marron y el blanco surgieron como los colores universitarios sancionados. Y en 1922, un atleta larguirucho de Dallas llamado E. King Gill dio un paso al frente y aceptó ser el “12th Man” en un partido de fútbol que quizás haya sido el más grande jamás jugado. Hoy en día, la tradición del “12th Man” es una de las partes más apreciadas del legado de Texas A&M. El Dixie Classic de 1922, precursor del Cotton Bowl de hoy, presentó una competencia entre dos entrenadores de campeonato con fuertes vínculos con Texas A&M: DX Bible, quien lideró a los Aggies de 1916 a 1928, y el "Tío Charlie" Moran de Center College, quien entrenó en A&M. de 1909 a 1914. El historiador John A. Adams Jr. '73 descubre detalles fascinantes: la conversación previa al juego entre Bible y Gill que ayudó a que Gill se quedara en el banquillo, la celebración de la boda que involucró al equipo de Center College en el histórico Adolphus Hotel la mañana antes del juego, el diagrama de la jugada que usaron los Aggies para anotar el touchdown ganador del juego, y mucho más. Los fanáticos de los deportes y los historiadores, especialmente aquellos interesados ​​en los primeros días del fútbol americano, saborearán los ricos detalles, previamente desconocidos, que rodean esta histórica competencia entre dos entrenadores de renombre y sus escuadrones inquebrantables.

136 páginas | Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2021

Breaking Away: cómo el sistema universitario de Texas A&M cambió el juego

Por Tim Gregg

En Breaking Away, el autor Tim Gregg narra los últimos 10 años del Sistema Texas A&M. Aunque la decisión de A&M de salir de “Big 12” y unirse a la SEC precedió al mandato de Sharp como canciller, en muchos sentidos presagió los pasos decisivos que colocaron al Sistema Universitario de Texas A&M al frente de múltiples iniciativas. El liderazgo de Sharp y los Regentes estableció un nuevo rumbo para el logro en todas las instituciones y agencias del Sistema. Como muestra Gregg, los últimos 10 años han visto avances en el manejo de emergencias, financiamiento de investigaciones, trabajo de extensión y otras empresas que benefician no solo al sistema universitario sino a todo el estado.

El libro es un relato muy ameno de un momento crucial. Incluido un prólogo de Henry Cisneros, exsecretario de vivienda y desarrollo urbano, Breaking Away está repleto de historias poco conocidas detrás de escena, así como de los principales acontecimientos en la historia reciente del Sistema bajo el liderazgo del canciller Sharp, y cuenta una historia importante sobre una de las principales redes de servicios públicos y de educación superior del país.

256 Páginas | Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2021

Sul Ross en Texas A&M

Por John A. Adams

En Sul Ross en Texas A&M, John A. Adams Jr., cronista de la historia de Texas A&M University, presenta un examen en profundidad de la vida de Ross como presidente de la universidad . Adams muestra cómo, a finales de la década de 1880, el Colegio Agrícola y Mecánico de Texas estaba al borde del colapso. El descontento de los estudiantes, la mala gestión administrativa y el faccionalismo de la facultad amenazaron la existencia continua de la incipiente escuela. La junta directiva de la universidad estaba desesperada y le ofreció la presidencia a Ross.

Adams detalla los pasos que tomó Ross para poner orden en el caos, expandir y modernizar la universidad y sacar las finanzas de la escuela del rojo. Muchas tradiciones de Aggie tomaron forma por primera vez durante el mandato de Ross: el anillo de clase, la banda e incluso el primer partido de fútbol intercolegial de la escuela contra la Universidad de Texas. Los años de Ross al mando fueron transformadores. Los fanáticos de Texas A&M y la historia de Texas quedarán cautivados con este relato cautivador del tiempo de Sul Ross como presidente de la institución.

256 Páginas | Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2021

Wild Focus: veinticinco años de fotografía de vida silvestre y parques de Texas

por Earl Nottingham

En Wild Focus, Earl Nottingham, fotógrafo jefe del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y su revista, brinda una perspectiva única de Texas con imágenes de los bosques, las aguas y la vida silvestre del paisaje de Lone Star. La atractiva fotografía de Nottingham: paisajes, naturaleza y vida silvestre; retratos ambientales de personas; la cobertura fotoperiodística de eventos, incluidos los desastres naturales, proporciona una visión general cohesiva de la biodiversidad y el estado de conservación en Texas. Se incluyen sitios culturales e históricos junto con retratos ambientales de las personas asociadas con esos sitios. Desde la vida silvestre del estado, tanto grande como pequeña, hasta la naturaleza que se muestra no solo en su belleza sino también en su furia (incendios forestales, huracanes e inundaciones), Earl Nottingham ofrece un compendio visual de eventos, personas, lugares y cosas que han dado forma a la cara. de Texas natural. El autor recorrió incontables millas y usó muchos juegos de llantas para ofrecer historias oportunas que "informarían, educarían, entretendrían y capacitarían" a los lectores sobre el campo al aire libre. Estas imágenes que capturan la riqueza y diversidad de la naturaleza salvaje de Texas inspiran una mayor apreciación de la belleza del estado y promueven un sentido de administración de sus tesoros naturales.

224 páginas | Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2021

¡Viva los ríos de Texas!: aventuras, desventuras y vislumbres del nirvana a lo largo de nuestras vías fluviales históricas

Editado por Steven L. Davis y Sam L. Pfiester

Más que el alma de nuestro mundo natural, los ríos de Texas han nutrido al ser humano espíritu mientras la gente se haya reunido en sus orillas. Un vínculo vivo ha fluido entre los escritores de Texas y los ríos desde la publicación en 1960 del clásico viaje de John Graves a lo largo de Brazos, Goodbye to a River. Muchos de los principales escritores de Texas han sido cautivados por un río y han creado relatos brillantes de las vías fluviales que aman. Ahora, los editores Steven L. Davis y Sam L. Pfiester han reunido lo mejor de esos trabajos en una colección reveladora de diversas voces literarias.

Autorizado y editado por expertos,¡Viva los ríos de Texas! ofrece brillantes relatos de paraísos ocultos, así como revelaciones abrasadoras de abusos y despojos. Sin embargo, incluso en los tiempos más sombríos, como han descubierto estos escritores, los ríos de Texas pueden otorgar una gracia sagrada y una redención inesperada.¡Viva los ríos de Texas! lo acerca lo más posible al nirvana viviente de un río de Texas sin lanzarse en una canoa y seguir a una gran garza azul mientras se desliza justo por encima de los rápidos, guiándolo por la curva mientras el río fluye hacia el mejor lugar en nuestro corazón.

256 páginas | Fecha de publicación: 11 de febrero de 2022

Making Space for Women: Historias de mujeres pioneras del Centro Espacial Johnson de la NASA

Por Jennifer M. Ross-Nazzal

Desde la creación del Centro de Naves Espaciales Tripuladas hasta el lanzamiento de la Estación Espacial Internacional y más allá, Making Space for Women explora cómo las carreras de las mujeres en el Centro Espacial Johnson han cambiado en los últimos 50 años a medida que la fuerza laboral se volvió más diversa y los campos que antes estaban cerrados para las mujeres (el cuerpo de astronautas y el control de vuelo) comenzaron a abrirse. Jennifer M. Ross-Nazzal ha seleccionado 21 entrevistas realizadas para los Proyectos de Historia Oral de la NASA, incluidas aquellas con astronautas, matemáticos, ingenieros, secretarias, científicos, entrenadores, gerentes y más. Las mujeres presentadas no solo discuten el liderazgo, el trabajo en equipo y las experiencias de ser "las primeras", sino que también revelan cómo ha evolucionado el papel de la mujer trabajadora en una agencia técnica predominantemente blanca y masculina. Making Space for Women ofrece una visión única de la historia de los vuelos espaciales tripulados al tiempo que proporciona una comprensión más amplia de los cambios en la cultura, la sociedad, la industria y la vida estadounidenses para las mujeres en el programa espacial. Las mujeres que aparecen en este libro demuestran que no hay fronteras ni límites para una carrera en la NASA para aquellas que deciden aprovechar la oportunidad.

464 páginas | Fecha de publicación: 17 de enero de 2022

TAMU Press

Fundada en 1974, Texas A&M University Press es la rama de publicación de libros de una de las principales instituciones de investigación y concesión de tierras del país. A lo largo de su historia, Press ha disfrutado de un fuerte apoyo de la Universidad y de toda la comunidad de Texas A&M, y ese apoyo ha sido esencial para el crecimiento y el éxito de Press. Texas A&M University Press publica de 50 a 60 títulos nuevos al año, e incluyen tanto trabajos científicos y académicos como libros que educan y entretienen al lector en general. Todos los libros se publican simultáneamente en ediciones impresas y electrónicas y se venden en todo el mundo.

Texas A&M University Press ha ganado más de 500 premios de libros, incluidos importantes premios académicos en todos los campos en los que publicamos; todos los principales premios de libros de Texas; y premios prestigiosos a nivel nacional de Garden Writers Association, National Outdoor Book Awards, American Library Association Best of the Best, National Cowboy Hall of Fame, National Book Foundation, Western Writers of America, PEN American Center, Army Historical Foundation y muchos otros.

Además, a través de Texas Book Consortium, TAMU Press comercializa y distribuye títulos publicados por otras ocho editoriales de la región: TCU Press, University of North Texas Press, Texas State Historical Association Press, Texas Review Press en Sam Houston State University, State House Press, Stephen F. Austin State University Press, Winedale Publishing, Shearer Publishing y Stoney Creek Publishing.

Tanto el inventario propio de TAMU Press como los libros distribuidos por los miembros del Consorcio se encuentran en el edificio John H. Lindsey en el campus de Texas A&M, que también ofrece oficinas y espacio para reuniones para el personal de TAMU Press de 23 empleados y es el hogar de Frank Colección H. Wardlaw de Arte de Texas.

Para obtener más información, visite tamupress.com o llame al 1-800-826-8911.