Español: Pure Gold

Cuando la temporada del 50 aniversario de OPAS comience este otoño, en el campus de Texas A&M University, en el Memorial Student Center, sera un exito. Esta será la primera vez que la renombrada organización artística de la comunidad lleva las representaciones de Broadway de "My Fair Lady" y "STOMP" al público de Brazos Valley.

OPAS originalmente significaba “Opera and Performing Arts Society", explicó Anne Black, Directora Ejecutiva. Eventualmente, la organización decidió simplemente llamarse, simplemente OPAS. “No solo queríamos que se percibiera como solo para personas que tenían mucho dinero y podían disfrazarse y comprar boletos caros”, dice Black. “Queríamos asegurarnos de tener algo para todos”.

De hecho, OPAS ha sido fiel a esa visión a lo largo de los años. Desde actuaciones clásicas del violinista Itzhak Perlman, el pianista Van Cliburn, el comediante y pianista Victor Borge, el bailarín de ballet y coreógrafo Rudolf Nureyev y el Ballet Bolshoi, OPAS se ha expandido al rock 'n' roll, espectáculos de Broadway, comedia, entretenimiento infantil y más.

“En un pasado no muy lejano, pudimos traer a [la comediante] Carol Burnett, [el cantante] Tony Bennett, [el comediante] Jerry Seinfeld. Es una lista asombrosa”, recuerda Black. "También pudimos traer una increíble variedad de espectáculos de Broadway, como 'Los Miserables', que fue un gran éxito". Ella agrega: "Puedes imaginar nuestro deleite de poder traer un par de otros programas que hemos traído antes junto con algunos nuevos favoritos".

La Temporada 50

En su revelación de temporada este año, OPAS anunció el musical de éxito de Broadway, “Waitress”, solo para que el espectáculo se retirara posteriormente de su compromiso de gira. Si bien este tipo de decepciones pueden ser desalentadoras para algunos, Black explica que es útil estar bien conectado, y rápidamente pudieron llenar esa temporada con otro éxito de Broadway, "Legally Blonde: The Musical". “Nuestro público ha llegado a esperar lo mejor”, dice ella. “Les damos lo que esperan, y tal vez incluso les demos algunas sorpresas inesperadas y agradables en el camino”.

La temporada del aniversario de oro de OPAS celebra sus raíces y su capacidad para presentar una variedad de entretenimiento. Esta temporada comenzará con una producción original de Neal Berg, "50 años de Rock 'N' Roll", un tributo musical extravagante a los íconos del rock de renombre desde Chuck Berry y Elvis Presley hasta The Beatles, Beach Boys, Aretha Franklin, Janis Joplin, Elton John, Journey y más. El espectáculo comienza ambientado en la década de 1940 y continúa durante el apogeo del rock de la década de 1980 con música que probablemente hará que el público se ponga de pie.

Esta temporada regresarán al escenario del Rudder Auditorium dos espectáculos que OPAS ha presentado anteriormente. En noviembre, el éxito de Broadway de larga duración “STOMP” llegará a College Station. Cuenta con instrumentos de percusión poco convencionales, que incluyen escobas, botes de basura, postes de madera, tapacubos e incluso algunos accesorios nuevos (¡piense en cámaras de aire de neumáticos de tractores y latas de pintura!) para crear los sonidos más exclusivos. En diciembre, la producción del Lincoln Center de “My Fair Lady” traerá una vez más a la adorable dama de las flores cockney de Lerner y Loewe, Eliza Doolittle, y su tutor de lingüística, el profesor Higgins, al centro de atención local. De hecho, será "encantador" tener este amado musical de vuelta en Brazos Valley.

Además del humor y el ingenio de “Legally Blonde: The Musical”, la 50ava temporada incluirá la exuberante partitura musical y el fabuloso vestuario de un nuevo musical de Broadway, “Anastasia”. La temporada también contará con "The Simon & Garfunkel Story", la celebración de baile celta de Dublin Irish Dance "Wings" y "Back Home Again", un tributo al cantante de folk-rock John Denver. “El concierto de John Denver contará con una orquesta de 38 piezas”, dice Black, “pero no será nuestro único espectáculo con una increíble orquesta en vivo”. El impresionante documental “Our Planet Live In Concert”, narrado por el legendario locutor David Attenborough, combinará cinematografía en la pantalla con una orquesta sinfónica en vivo interpretando la partitura musical de Steven Price. El resultado, dice Black, será una experiencia inmersiva para el público en la flora y la fauna de nuestro planeta natal.

Reuniones íntimas

Desde la temporada 27, OPAS también ha ofrecido lo que llama Reuniones íntimas, con una serie de actuaciones de una sola noche en el espacio más pequeño y personal de Rudder Theatre en lugar del Rudder Auditorium más grande. Originalmente, Intimate Gatherings incluía una sesión de preguntas y respuestas con los artistas después del espectáculo. La serie de este año incluirá “El otro Mozart”, escrita e interpretada por Sylvia Milo; “Swingle Singers Holiday”, un concierto navideño realizado por un grupo de siete jóvenes cantantes con base en Londres; y "Lucy Loves Desi: A Funny Thing Happened on the Way to the Sitcom", basada en la historia real de Gregg Oppenheimer, el hijo del escritor y productor del popular programa de televisión.

Animación infantil

A lo largo de sus 50 años, OPAS siempre ha ofrecido también entretenimiento para los jóvenes y los jóvenes de corazón. “Cada año traemos alrededor de 17,000 niños [en los grados K ​​a 8] a presentaciones cada año”, dice Black. “Este año vamos a hacer el musical de Disney “Winnie the Pooh” con títeres de tamaño real. Creo que los niños realmente se sentirán como si estuvieran en el Bosque de los Cien Acres”. “Winnie the Pooh” tendrá tres funciones durante el primer fin de semana de octubre en el Rudder Theatre.

Pocos pueden negar que las ofertas de artes escénicas en la región han recorrido un largo camino desde los días de MSC (Memorial Student Center) Summer Musicals en Guion Hall y The Grove. Cuando el ex presidente de la Universidad de Texas A&M, James Earl Rudder, enunció su visión de un complejo teatral en el campus de Texas A&M, el director del Memorial Student Center, Wayne Stark, imaginó las muchas maneras en que dicho complejo podría usarse para llevar las artes culturales y entretenimiento de todo el mundo a Aggieland. Y la Opera & Performing Arts Society original, ahora conocida como OPAS, fue la parte más importante de esa visión. IN

La información completa de los boletos para todas las funciones de OPAS se puede encontrar en línea en OPAStickets.org o llamando a la taquilla de MSC al (979) 845-1234.

Mark Taylor es educador a tiempo completo, escritor a tiempo parcial, diseñador gráfico galardonado y consultor de marketing, y vocalista profesional, actor y director de escena. Sus musicales originales se han presentado localmente en Brazos Valley, y sus artículos aparecen en una variedad de publicaciones estatales. Él y su esposa, Beverly, residen en una propiedad de 14 acres en el condado de Grimes, donde crían abejas y entretienen a sus hijos y nietos.